Vacinação Covid-19 para criançasFoto: Katito Carvalho

Publicado 06/02/2023 10:27 | Atualizado 06/02/2023 11:13

Rio - A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) anunciou que a dose de reforço da vacinação contra a Covid-19 das crianças de 5 a 11 anos está suspensa no município do Rio por falta do imunizante. A prefeitura espera receber ainda esta semana uma remessa de doses.



A vacinação para pessoas a partir de 12 anos está sendo oferecida normalmente nas unidades de saúde.



Segundo a prefeitura, o número de crianças de 6 meses a 4 anos vacinadas é muito baixo. Foram 27.835 (7,8%). Já os pequenos que foram imunizados com a primeira dose o total é de 29.454 (8,4%). Ainda segundo a pasta, 295.971 (83,8%) meninos e meninas dessa faixa etária ainda não tomaram nenhuma dose da vacina da Covid-19.

De acordo com a Secretaria de Estado de Saúde (SES), 300 mil doses da vacina Pfizer Baby, para crianças de 6 meses a 4 anos, chegaram neste fim de semana. O imunizante começou a ser entregues aos municípios ainda nesta segunda-feira (6). Quanto à vacina Pfizer pediátrica para para uso em crianças de 5 anos a 11 anos, a SES aguarda a disponibilização de novas remessas pelo Ministério da Saúde, cujo pedido foi oficializado no dia 3 de janeiro, solicitando 950 mil doses.



Procurados, o Ministério da Saúde ainda não retornou o contato da reportagem de quando e quantas doses serão enviadas para o município para retomada da imunização.