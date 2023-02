Embarcação com 14 pessoas virou na tarde de domingo, na altura de Paquetá - Marcos Porto/Agência O Dia

Embarcação com 14 pessoas virou na tarde de domingo, na altura de PaquetáMarcos Porto/Agência O Dia

Publicado 06/02/2023 07:34 | Atualizado 06/02/2023 14:17

Rio - O Corpo de Bombeiros localizou seis corpos de passageiros que estavam na embarcação que afundou na Baía de Guanabara . Três deles foram encontrados ainda no fim da noite de domingo (5) e outros três na manhã desta segunda-feira (6). O trabalho dos militares começou na tarde de ontem e seguiu ininterrupto, entrando em seu segundo dia hoje. Ao todo, 14 pessoas estavam no barco, das quais 12 foram resgatadas, sendo seis delas com vida. Outras duas permanecem desaparecidas.

fotogaleria

Segundo o Corpo de Bombeiros, as vítimas encontradas sem vida na noite de ontem são uma mulher e dois homens, ainda não identificados, que estavam dentro da embarcação. Já na manhã de hoje, as equipes localizaram uma mulher e uma criança sem vida dentro do barco, além de um homem, na altura do Vão Central da Ponte Rio-Niterói. Um cachorro também estava no local do acidente. Os corpos foram encaminhados para o Instituto Médico Legal (IML) Afrânio Peixoto, no Centro do Rio.

As equipes tentam encontrar, agora, uma mulher e um adolescente. "É óbvio que a gente não descarta a possibilidade de encontrar alguém com vida ainda, o Corpo de Bombeiros nunca busca vítimas sem vida. A gente também acredita que possa haver alguém ainda com vida e os trabalhos não têm previsão de terminar", explicou o porta-voz do Corpo de Bombeiros, major Fábio Contreiras.

No domingo, foram resgatados com vida um adolescente de 14 anos; um menino de 10; Ana Paula de Souza, 46; Ana Nilda dos Santos Soares, 43; Erick Pereira da Silva, 38; e Marcos Paulo da Silva Correia, 45. Os sobreviventes foram encaminhados para o Coordenação de Emergência Regional (CER) da Ilha do Governador, onde foram atendidos e já receberam alta.



As buscas, que já ocorrem há aproximadamente 16 horas, seguem com mais de 50 militares, entre guarda-vidas e mergulhadores, que contam com apoio de lanchas, motos aquáticas, botes e aeronaves. O Corpo de Bombeiros foi acionado para a ocorrência de naufrágio por volta das 17h, depois que a embarcação virou, na altura da Ilha de Paquetá. De acordo coma corporação, o mau tempo que atingiu a cidade do Rio de Janeiro na tarde de ontem causou o acidente.

"A gente, nesse momento, está trabalhando com drones, com alguns sobrevoos dos nossos helicópteros, temos equipes também nas embarcações, fazendo varredura superficial junto ali ao mar, porque a gente sabe que nesse local tem uma forte corrente marítima, que pode estar deslocando as vítimas para longe da embarcação. A gente está com os mergulhadores fazendo diversos mergulhos em quadrante, que nós já mapeamos os raios do local, para que a gente consiga, o quanto antes, encontrar essas duas vítimas que ainda faltam", completou o porta-voz.

*Colaborou Marcos Porto