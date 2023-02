Um fuzil foi apreendido com suspeito - Divulgação

Publicado 07/02/2023 09:50 | Atualizado 07/02/2023 09:51

Rio - A Arquidiocese de São Sebastião, no Rio, prestou solidariedade aos fiés da Paróquia São Jorge, em Quintino, na Zona Norte, nesta terça-feira (7), após o episódio de violência em que um diácono foi feito refém por um suspeito que entrou na igreja para fugir da polícia . O criminoso chegou a ser baleado e preso dentro do templo nesta segunda-feira (6).No momento da ação, a comunidade estava prestes a iniciar a celebração da missa. A Arquidiocese explicou ainda que o suspeito entrou na igreja e se escondeu na Capela do Santíssimo após roubar um carro e fugir.A Polícia Militar ao entrar disparou acertando somente o fugitivo. O Corpo de Bombeiros foi acionado e ele foi levado com vida, para atendimentos. Marcas de tiro foram encontradas na capela e sangue espalhado na frente do altar, porém ninguém mais ficou ferido. De acordo com a Polícia Militar, com o homem foi recuperado um fuzil."O Padre presente no momento deu todo assistência aos fiés e seguiu com todo procedimento de fechamento e limpeza do templo. A Arquidiocese se solidariza com os fiéis da Paróquia São Jorge, e mais uma vez se une a todos que passam pela tribulação e sofrem pelas atuais inseguranças. Ela recorda que a paz é um bem a ser promovido com bem, não com violência", disse a Arquidiocese em nota.Uma missa de desagravo será realizada na paróquia nesta terça(7) às 19h.