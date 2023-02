Uma grande quantidade de material foi apreendido pela Polícia Civil durante fiscalizações em ferros-velhos da Zona Oeste - Divulgação/PCERJ

Publicado 07/02/2023 11:05 | Atualizado 07/02/2023 12:46

Rio - A Prefeitura do Rio de Janeiro já precisou desembolsar quase R$ 100 mil com a reposição de cabos roubados por toda a cidade. Segundo um levantamento feito pela CET-Rio, somente no primeiro mês do ano, 8.039 metros foram furtados.



A maior incidência de roubos ocorreu na Grande Tijuca, onde 2.074 metros foram furtados, seguido pelo Grande Méier, com 1.950, e da Zona Oeste, com 1.511, onde foram desembolsados, no total, R$ 70.693,15 do valor gasto na reposição dos fios.



Se comparado aos três últimos meses do ano passado, janeiro fica na frente de novembro, que teve gasto de pouco mais de R$ 66 mil e 5.433 metros furtados, e dezembro, quando a prefeitura precisou gastar R$ 95.756,71 por conta dos 7.777 metros de cabos roubados na cidade.



Janeiro só ficou atrás de outubro de 2022, onde foram desembolsados R$ 187.014,79 em todo o Rio de Janeiro. Nesse mês, foram registrados roubos de 14.339.

Casos e operações se acumulam

Em julho de 2022, a Civil realizou uma operação de combate ao furto de cabos de concessionárias de serviços públicos , na Zona Oeste. Os alvos foram ferros-velhos localizados em bairros como Campo Grande, Santa Cruz, Guaratiba, Bangu e Realengo. À época, sete pessoas foram presas e sete locais interditados, além de grande quantidade de material apreendido

No mesmo mês, a Polícia prendeu em flagrante cinco pessoas e desarticulou organização criminosa especializada em furtos de cabos de rede de TV e internet na Zona Norte do Rio . O grupo atuava como funcionários de empresas regulares na área para retirar cabos de galerias subterrâneas.