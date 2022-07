Prisão foi feita pela delegacia de Brás de Pina - Reprodução / Google Street View

Publicado 20/07/2022 16:16 | Atualizado 20/07/2022 17:02

Rio - A Polícia Civil prendeu em flagrante cinco pessoas e desarticulou, nesta quarta-feira (20), organização criminosa especializada em furtos de cabos de rede de TV e internet na Zona Norte do Rio. O grupo atuava como funcionários de empresas regulares na área para retirar cabos de galerias subterrâneas. Segundo os investigadores da 38ª DP (Brás de Pina), responsável pelo inquérito, só nos últimos seis meses, estima-se que a quadrilha furtou quase uma tonelada de fios de cobre.

As investigações para desarticular o grupo criminoso levaram cerca de seis meses e resultaram na prisão dos cinco envolvidos, além da apreensão de um caminhão, avaliado em R$ 200 mil, dois carros, maquinário usado nos furtos e 110 metros de fio de cobre. No momento em que foram presos, os suspeitos se preparavam para furtar cerca de 600 metros de cabos de uma galeria subterrânea.

De acordo com os investigadores, uma vez disfarçados de funcionários de empresas reais, os criminosos fingiam realizar manutenção nos terminais e galerias para furtar os cabos de cobre. O grupo chegava a usar bombas para a retirada de água dos bueiros para conseguir retirar a fiação. A quadrilha chegava a quebrar asfalto quando necessário.

"Eles isolavam a área com cones e realizavam os furtos sem nenhum pudor, se fazendo passar por funcionários das empresas, como se estivessem realizando reparos nas redes, sem causar desconfiança em ninguém", diz a Secretaria de Estado de Polícia Civil (Sepol) em nota.

Cada crime rendia aos presos um valor entre R$ 1.500 e R$ 2.000 para os cinco envolvidos. Além deles, a organização ainda conta com um chefe do grupo, que não foi preso, apontado como o responsável pela venda do material furtado. "Esses furtos não atingem somente essas empresas, mas também empresas de transmissão de energia e de transporte público, causando um prejuízo milionário às empresas e prejudicando toda a população", pontuou a Sepol.

Em nota, a 38ª DP segue em busca do chefe do grupo criminoso e possíveis demais integrantes.