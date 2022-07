Policiais militares do 6º BPM (Tijuca) prende traficantes e apreende pistola após ataque no Alto da Boa Vista - Reprodução

Publicado 20/07/2022 20:37

Rio - Dois traficantes foram presos após atacarem policiais militares do 6º BPM (Tijuca), no fim da tarde desta quarta-feira (20), no Alto da Boa Vista, na Tijuca, Zona Norte da cidade. Os PMs estavam em patrulhamento na comunidade do Tijuaçu quando foram atacados.

Após o confronto, uma pistola, um radiotransmissor e um carregador foram apreendidos pelos policiais. O caso foi registrado a 19ª DP (Tijuca).