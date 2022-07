Drogas eram divididas por membros da quadrilha quando policiais chegaram ao local - Divulgação

Publicado 20/07/2022 19:18

Rio - Três homens e três mulheres foram presos pelo crime de tráfico de drogas por agentes do Segurança Presente, em Miguel Pereira, no Centro-Sul Fluminense, nesta quarta-feira (20). De acordo com os agentes, os seis tinham material com 689 pinos de maconha e 994 pinos de cocaína quando abordados na Rua Orlando, no bairro Vila Suíça.

Os agentes chegaram até o grupo após denúncia anônima indicar a localização dos criminosos e do material. A droga teria chegado no endereço nesta terça-feira (19) e levada para a casa de uma das mulheres presas. O local serviria de ponto de distribuição.



Uma das suspeitas confessou aos agentes que em outra casa, na mesma rua, havia mais drogas. O material ficou apreendido e todos foram encaminhados para a 96ªDP (Miguel Pereira).