Nova sede recebeu um investimento de R$ 12 milhões - Divulgação

Nova sede recebeu um investimento de R$ 12 milhõesDivulgação

Publicado 20/07/2022 18:14 | Atualizado 20/07/2022 18:19

Rio – Previsto para dezembro, as obras da nova sede do Comando de Operações Especiais (COE), em Ramos, chega a 50% das intervenções finalizadas. Com um investimento de R$12 milhões, a nova sede está sendo construída no terreno que abrigava o antigo quartel do 24º Batalhão de Infantaria Blindada (BIB) do Exército. No local serão construídas ainda as sedes do Grupamento AeroMóvel (GAM) e o Batalhão de Ação com Cães (BAC).

"O terreno da nova sede do COE possui 200 mil metros quadrados. É um espaço considerável e será inteiramente aproveitado para oferecer as condições necessárias para o aperfeiçoamento das tropas especiais da Polícia Militar. As estruturas do prédio são estrategicamente adequadas para abrigar setores cruciais do COE, como a contrainteligência e a sala de depoimentos", disse o secretário de Infraestrutura e Obras, Rogério Brandi.



Várias etapas do projeto já foram superadas, como os serviços de fundação, estrutura do primeiro e segundo pavimentos, as primeiras lajes, alvenaria da rampa e a alvenaria do primeiro pavimento do prédio, entre outros. A atual fase da intervenção consiste na alvenaria do segundo pavimento, instalações elétricas e hidráulicas e estrutura do terceiro pavimento do prédio.



O prédio modular terá quatro pavimentos e contará com cozinha, refeitório e sala de oficial do dia no primeiro andar; salas de aula, administração, copa, Departamento Médico Legal, sanitários e escada de emergência no segundo piso; salas de treinamento, alojamentos, sanitários e o espaço para o serviço reservado (P2), no terceiro andar; e auditório, academia, salas de aula, salas de reuniões e sanitários no último piso.