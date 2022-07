Dados covid em Volta Redonda - Reprodução

Publicado 20/07/2022 17:18

Rio - A Secretaria de Estado de Saúde do Rio (SES) registrou, nesta quarta-feira (20), mais 3.669 novos casos e 36 mortes por covid-19 nas últimas 24 horas. No total, foram contabilizados, até o momento, 2.424.146 casos e 74.554 óbitos. A taxa de ocupação nas enfermarias está em 52%. Já a taxa de ocupação nas Unidades de Terapia Intensiva (UTI) é de 66%.

De acordo com a atualização, a taxa de letalidade está em 3,08%. Vale ressaltar que o registro feito nas últimas 24 horas não significa que o caso tenha acontecido no mesmo período.

Vacinação contra covid para crianças de 3 anos começa nesta quarta-feira

A imunização para a faixa etária de 3 anos, idade-limite dado pela Anvisa, começa nesta quarta-feira (20).Já sábado (23) será destinado à repescagem de 3 anos ou mais.

Além das clínicas da família e centros municipais de saúde, a Secretaria Municipal de Saúde disponibiliza cinco locais extras como Cidade das Artes, na Barra da Tijuca; Museu da República, no Catete; e mais duas policlínicas Lincoln de Freitas Filho (Santa Cruz) e José Paranhos Fontenelle (Olaria), que estarão abertas de 8h às 12h para a aplicação das doses. A lista ainda inclui o Shopping do Méier, na Zona Norte, com vacinação contra covid-19, de 9h às 12h. Pessoas acima de 4 anos também poderão se vacinar na data.

Mais de 2 mil crianças de 4 anos foram vacinadas na cidade do Rio de Janeiro no primeiro dia da campanha, na última sexta-feira. O total de no sábado (dia 16), segundo dia que contempla a faixa etária, deverá ser divulgados pela Secretaria Municipal de Saúde na segunda-feira (dia 18).

Para vacinar crianças de 4 a 11 anos, os responsáveis deverão levar a caderneta de vacinação e um documento de identificação, como CPF. Adolescentes e adultos devem apresentar um documento de identidade, número do CPF e, se possível, a caderneta. Todos que forem receber a segunda dose ou mais deverão estar munido também do comprovante da primeira dose.

Confira abaixo os locais de vacinação:

Clínicas da família e centros municipais de saúde

Confira os locais e horários em: prefeitura.rio/ondeseratendido

8h a 12h

Policlínica Lincoln de Freitas Filho – Santa Cruz, Zona Oeste

Policlínica José Paranhos Fontenelle – Olaria, Zona Norte

Cidade das Artes – Barra da Tijuca (substitui CF José de Souza Herdy)

Museu da República – Catete (substitui CMS Manoel José Ferreira)

9h a 12h

Shopping do Méier