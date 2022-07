Paulo Ganime e Hélio Secco formam uma "chapa pura" sem coligações - Reprodução

Paulo Ganime e Hélio Secco formam uma "chapa pura" sem coligaçõesReprodução

Publicado 20/07/2022 16:36 | Atualizado 20/07/2022 16:39

Rio – O diretório estadual do Partido Novo oficializou, nesta quarta-feira (20), o nome do deputado federal, Paulo Ganime, como candidato a governador do estado do Rio e do biólogo Helio Secco, como vice-governador. O partido anunciou durante o evento que rejeitou a possibilidade de uma coligação para a eleição deste ano.

Durante o evento, Paulo agradeceu a responsabilidade de concorrer ao cargo e afirmou que o partido entrou para a política para trazer pessoas que representam o cidadão comum. Ele citou desemprego, segurança pública, saúde e educação como alguns dos principais desafios para o estado.

Conheça a "Chapa Pura"

Formado em engenharia de produção, Paulo Ganime, de 38 anos, exerce seu primeiro mandato como deputado federal. Eleito em sua primeira campanha política em 2018, com 52.983 pelo Partido Novo, Paulo já trabalhou na área de finanças e gestão de projetos;

Entre as bandeiras defendidas pelo parlamentar, estão grandes reformas estruturantes e o uso do dinheiro público de forma consciente.

Já o biólogo Helio Secco é doutor em Ciências Ambientais pela UFRJ e graduado em Gestão Pública. Hélio tem formação complementar em Gestão de Projetos Ambientais pela FGV. Hoje o candidato a vice-governador, atua como analista ambiental e é coordenador técnico em grandes projetos de infraestrutura na região Sudeste há dez anos. Ele é empreendedor na área de consultoria ambiental desde 2014, e é coordenador de sustentabilidade do Movimento Livres desde 2021.