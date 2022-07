Danielle Lélis teve o apoio da família, por ter medo da vacina - Vanessa Atibaia/Agência O DIA

Publicado 20/07/2022 14:31 | Atualizado 20/07/2022 14:41

Rio- A população carioca acima dos 35 anos, que começou a receber a quarta dose da vacina nesta quarta-feira (20), relatou sensação de alívio e segurança com a vacinação. Os postos e centros municipais de toda cidade registraram grande movimentação no primeiro dia para a nova faixa etária.



No Museu da República, no Catete, na Zona Sul do Rio, a advogada Patrícia Lance, 35 anos, foi uma das primeiras a garantir a dose de reforço. “Assim que começou minha faixa etária, eu já fui logo, acho que a gente tem que manter a imunização, isso é muito importante”, comentou.



Quem também esteve no local foi o analista de sistema Kleiton Albuquerque, 38 anos, ele acredita que a vacinação é questão de saúde pública.



“Todo mundo tem que se vacinar, é questão de saúde pública, e a única maneira que temos que nos prevenir. Eu peguei Covid uma vez, e estava vacinado, só tive o sintoma 2 dias. Isso é muito importante”, comentou.



Assim como eles, a advogada Lilian Esty, 38 anos, reforçou a importância da vacina em relação à segurança da população como um todo.



Acho que a importância principal é minha própria segurança e saúde, e também me vacino pensando nos outros, porque com a vacina a gente fica mais protegido, reduz a contaminação. Eu já tive Covid duas vezes, só sintomas leves, mas perdi uma prima de 40 anos, que deixou dois filhos pequenos antes da chegada da vacina, que poderia ter evitado essa fatalidade”, comentou.



O secretário municipal de saúde do Rio, Rodrigo Prado, pediu para que a população não deixe de se vacinar. "A segunda dose de reforço é fundamental para renovar a proteção da população contra a covid-19 e agora conseguimos avançar para o público a partir de 35 anos. É um grupo que a grande maioria já cumpriu o intervalo de quatro meses para receber a nova dose, que se torna ainda mais importante neste período de inverno. Esperamos os cariocas com 35 anos ou mais nos nossos postos para ampliarmos a cobertura vacinal na cidade", disse.

O infectologista José Pozza, da Unirio, também reforçou a importância da dose de reforço. “É sempre importante fazer o reforço contra Covid porque é natural e esperado que a imunidade caia confirme o tempo vai passando. Também é sabido e confirmado que uma nova dose de vacina eleva rapidamente os níveis de anticorpos circulantes. Como a vacinação completa previne o agravamento da doença e óbitos , deve ser estimulada sempre”, relatou.

Vacinação de crianças



Nesta quarta-feira (20) a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) deu início à vacinação contra Covid-19 de crianças a partir de 3 anos de idade. Ainda no Museu da República, no Catete, os pais registraram alívio com a imunização dos pequenos.



O repositor de lojas, Francisco Cirilo, 29, levou o filho de 3 anos para tomar a primeira dose. Ele aproveitou e também se vacinou com a primeira dose de reforço.



“Essa doença parou o mundo, então agora essa vacina é uma oportunidade de seguir na vida, então estamos tomando, ele tomou a primeira. Eu tomei a terceira e depois vamos voltar para tomar o restante”, comentou.



A designer gráfica, Bianca Soares, 40 anos, também levou a filha Maria Alice Soares, 3 anos, para tomar o imunizante.



“Senti um alívio muito grande, porque ela tá na escola, tendo contato com os amigos, então já quero que ela vá vacinada logo, pelo menos com a primeira. Eu tomei a minha dose de reforço assim que virou para 40 anos, para ela quis vir logo no primeiro dia também, porque eu vi que podia faltar, então já levei logo porque as aulas estão para começar, então se tiver reação tem em casa”, comemorou.



Quem superou o medo de agulhas foram a mãe e a filha, a militar Danielle Lélis, 38, e a pequena Lena, 5 anos.



“Eu detesto agulha, mas tomei minha quarta dose hoje, minha filha também detesta, foi uma luta, seguramos uma na mão da outra e deu certo. Foi um alívio, eu e meu esposo até estávamos receosos em dar a vacina para ela, mas aí liberaram a Coronavac, a pediatra aconselhou, então demos hoje”, disse.



Calendário



Durante esta semana, serão vacinadas crianças de até 3 anos. Enquanto a dose de reforço segue para maiores de 35 anos, desde que já tenham passado quatro meses ou mais da aplicação da primeira dose de reforço (DR).



Todas as pessoas com 12 anos ou mais que tomaram a 2ª dose há pelo menos 4 meses podem tomar uma dose de reforço.

As unidades seguem aplicando a 1ª dose da vacina em todas as pessoas com 5 anos ou mais, e a 2ª dose, considerando o fabricante e intervalo a partir da 1ª aplicação.

Se a sua 1ª dose da vacina contra a Covid-19 foi Janssen:

– Quem tem de 18 a 34 anos deve tomar duas doses de reforço (total = 3 doses)

– Quem tem 35 anos ou mais deve tomar três doses de reforço (total = 4 doses)

– O intervalo entre as doses é de dois meses entre a dose inicial e o 1º reforço e 4 meses entre os reforços seguintes