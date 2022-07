Publicado 21/07/2022 00:00

Com as medidas tomadas para fiscalizar ferros-velhos e ações como a de ontem, que desarticulou uma organização criminosos que roubava cabos de TV e Internet, causando prejuízo de milhões a empresas do setor, caminhamos para resolver uma questão extremamente problemática no Rio.

Após liberar diversos recursos, o governo precisará cortar mais de 5 bilhões em ministérios. Uma avaliação profunda é necessária para que setores já tão penalizados, como educação e saúde, não sejam ainda mais maltratados.