Marcelo Freixo (terceiro da esq. para a dir.) será o candidato do PSB para o Governo do Rio - Divulgação/PSB

Marcelo Freixo (terceiro da esq. para a dir.) será o candidato do PSB para o Governo do RioDivulgação/PSB

Publicado 20/07/2022 21:25

O deputado federal Marcelo Freixo teve seu nome oficializado na noite desta quarta (20) como candidato do Partido Socialista Brasileiro (PSB) ao Governo do Rio de Janeiro. Seu nome foi confirmado após reunião do diretório estadual do PSB. No entanto, a chapa ainda não tem um vice. O deputado federal Alessandro Molon, o mais cotado, compareceu ao encontro, mas não teve seu nome assegurado - ele pode concorrer uma vaga ao Senado. Os partidos políticos têm até o dia 15 de agosto para registrar as candidaturas.

Em seu discurso, Freixo falou sobre a união dos partidos de esquerda no Rio de Janeiro e espera contar com o apoio de oito legendas na coligação.

"Já temos seis partidos consolidados defendendo juntos a democracia e podemos chegar a oito partidos. Eu e Molon trabalhamos unidos na Câmara dos Deputados. Juntos podemos mudar a história do Rio de Janeiro", disse Freixo.