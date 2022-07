Criminosos foram encaminhados à Superintendência Regional da PF - Divulgação

Publicado 20/07/2022 21:37 | Atualizado 20/07/2022 21:38

Rio – Agentes da Polícia Federal prenderam, nesta quarta-feira (20), dois homens, de 42 e 47 anos, que transportavam cerca de 27kg de pasta base de cocaína dentro de um veículo na Rodovia Presidente Dutra. Os criminosos, que não tiveram suas identidades reveladas, saíram de São Paulo com destino para o Rio de Janeiro.

De acordo com a PF, a abordagem ocorrei na altura do município de Queimados, e contou com o apoio de um cão farejador. Toda a carga transportava pela dupla estava localizada escondida no porta-malas do veículo.

Os presos foram encaminhados à Superintendência Regional da PF, na Praça Mauá, para lavratura do Auto de Prisão em Flagrante e responderão pelo crime de tráfico interestadual de drogas, cuja pena pode chegar a 15 anos de prisão.