Filipe Augusto Silva Borges, lotado no 27º BPM (Santa Cruz), responderá pelo crime de extorsão mediante sequestroReprodução

Publicado 20/07/2022 21:58

O policial militar Filipe Augusto Silva Borges foi preso na tarde desta quarta (20) por agentes da Delegacia Antissequestro (DAS) pela participação no sequestro de um juiz americano em Copacabana, no último dia 11. Filipe, que foi o quinto a ser preso pelo envolvimento no crime, vai responder pelo crime de extorsão mediante sequestro.O juiz americano foi sequestrado na última segunda-feira (11) no seu flat em Copacabana, Zona Sul do Rio. Ele tinha recebido duas garotas de programa que foram embora na manhã do mesmo dia e, na parte da tarde, retornaram com dois homens que se identificaram como policiais. Eles roubaram uma quantia em dinheiro do turista e chegaram a pedir R$ 200 mil pelo seu resgate.Em depoimento, o americano relatou que teve relação sexual com as duas mulheres e que, pela manhã, elas pediram para ir embora. Ele chamou um carro de aplicativo e, à tarde, elas voltaram. "Foi visualizar pelo olho mágico da porta do que se tratava e visualizou às duas meninas do lado de fora, aparentemente sozinhas e ao abrir a porta, outros dois elementos surgiram. Eles estavam escondidos ao lado da porta, de maneira que o declarante não conseguiu visualizá-los", disse o juiz em depoimento à polícia.Na segunda-feira (18), o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJRJ), manteve a prisão de Shayna Xavier Monteiro da Silva, de 27 anos, e Beatriz Freitas dos Santos, de 19, envolvidas no sequestro do juiz.