Nesta quarta-feira, Rio pode ter chuva a qualquer momento - Fabio Costa/Agencia O Dia

Publicado 20/07/2022 14:57

Rio - A capital amanheceu com chuvas fracas a moderadas nesta quarta-feira (20), principalmente na Zona Norte e Centro. Segundo o Alerta Rio, nuvens baixas permanecem atuando sobre a cidade do Rio, ainda podendo causar chuva em pontos isolados a qualquer momento.

De acordo com o sistema meteorológico, um núcleo se formou na Zona Norte e ganhou intensidade, ocasionando chuvas moderadas no Méier. Regiões próximas, como Madureira e Irajá, também apresentaram precipitação.

Nesta quarta-feira o tempo ficará instável na cidade do Rio de Janeiro. A previsão é de predomínio de céu nublado e chuva fraca isolada até o período da noite. Os ventos estarão fracos a moderados. Máxima é de de 27°C, e mínima, de 18º C.

Durante o resto da semana, o tempo seguirá firme e não terá previsão de chuvas. As temperaturas seguirão altas, com máxima de 30º C e mínima de 14º C.