Até o fim deste mês, um total de cinco mil cartões chegarão às mãos de trabalhadores de toda a cidade - Sandro Vox/Agência O DIA

Publicado 20/07/2022 13:37 | Atualizado 20/07/2022 13:59

Rio - A Prefeitura do Rio entregou 398 cartões do programa Prato Feito Carioca, nesta quarta-feira (20), na quadra da Unidos do Jacarezinho, na comunidade da Zona Norte do Rio. Desde o início do programa, um total de 2.451 cartões foram distribuídos para trabalhadores informais também de Madureira, Pavuna, Ramos, Vila Isabel. Na sexta-feira (22), mais 684 cartões serão entregues em Jacarepaguá.

"Todo mundo aqui está inscrito no CadÚnico para receber seus benefícios. Vamos dar um vale refeição para os trabalhadores informais que estão cadastrados. Sabemos que o Brasil passa por uma crise econômica profunda e o que Prefeitura busca fazer é diminuir o sofrimento das pessoas", afirmou o prefeito Eduardo Paes.

Até o fim deste mês, um total de cinco mil cartões chegarão às mãos de trabalhadores de toda a cidade. O cartão magnético integra o programa global Prato Feito Carioca. A Prefeitura do Rio também está implantando as Cozinhas Comunitárias Cariocas. Onze delas começaram a funcionar entre os dias 21 e 30 de junho e serviram até sexta-feira (15) um total de 49,2 mil refeições.

"Em três dias, o cartão magnético estará carregado para que as pessoas possam fazer, pelo menos, uma refeição por dia. Serão beneficiados trabalhadores informais, que não têm carteira assinada. Até o fim de semana, teremos distribuídos mais de três mil cartões em vários pontos da cidade", disse Leila Marino, subsecretária de Proteção Básica da Secretaria de Assistência Social, que cuida dos 47 CRAS da cidade.

Os beneficiários do cartão Prato Feito Carioca são trabalhadores informais inscritos no CadÚnico (cadastro de programas sociais federais), com renda mensal per capita entre R$ 105,01 e R$ 210,00.

O cartão assegura ao beneficiário uma refeição por dia em qualquer bar ou restaurante conveniado, mesmo longe de sua casa. A ideia é que seja garantida alimentação próximo ao seu local de trabalho, sem encargos para o usuário. O custo de cada refeição é subsidiado pela Prefeitura. Pode tanto comer no estabelecimento, como levar a quentinha para onde quiser.

Moradora do Jacaré, Rosane Gomes, de 46 anos, foi até a quadra da Unidos do Jacarezinho e contou que foi rapidamente atendida pela equipe de distribuição dos cartões. "O projeto me parece bom, interessante. Se funcionar vai ser de grande proveito para todos", afirmou.

"É a segunda vez que eu recebo, porque eu recebo aluguel social, eu e minha família. No auxilio emergencial eu não tive direito, mas agora nesse projeto da prefeitura eu tive. Eu estou feliz. Foi rápido", contou outra moradora local, Luciana Pereira, de 43 anos.