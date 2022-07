Drogas foram encontradas em picape e tinham como destino comunidade de Copacabana, na Zona Sul - Divulgação

Publicado 20/07/2022 14:24 | Atualizado 20/07/2022 15:24

Rio - Uma ação coordenada da Polícia Rodoviária Federal (PRF), Bope e Coordenadoria de Operações e Recursos Especiais da Polícia Civil (Core) contra o tráfico de drogas apreendeu meia tonelada de maconha e prendeu quatro pessoas, nesta quarta-feira (20), em Seropédica, na Baixada Fluminense.

As drogas estavam dentro de veículo que trafegava pela Rodovia Presidente Dutra (BR-116), em frente à Unidade Operacional Policial (UOP) da Polícia Rodoviária Federal em Seropédica. O motorista da picape que levava a droga e outros três homens que seguiam em carros de escolta foram presos na ação. Segundo os detidos, eles receberiam cerca de três mil reais pelo transporte da droga.



Após a apreensão, os agentes da PRF também descobriram que a caminhonete utilizada para transporte era clonada. Os detidos, veículos e as drogas foram encaminhados à polícia judiciária. A droga teria como origem o estado do Paraná e estaria sendo levada para o bairro de Copacabana, Zona Sul do Rio.