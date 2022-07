Fernando Moraes é uma das lideranças do Primeiro Comando de Vitória, que é a maior facção criminosa do Espírito Santo - Divulgação

Publicado 20/07/2022 13:34 | Atualizado 20/07/2022 17:18

Rio - O Portal dos Procurados divulgou, nesta terça-feira (19), o cartaz do traficante apontado como líder da facção Primeiro Comando de Vitória, que tem ligação com o Comando Vermelho (CV), e estaria escondido no Complexo do Alemão, na Penha. Fernando Moraes, conhecido como Marujo, de 30 anos, é o criminoso mais procurado do Espírito Santo e está foragido da Justiça do estado desde 2017.

Segundo informações da Secretaria de Estado de Segurança do Espírito Santo, Marujo estaria sob a proteção de lideranças do Comando Vermelho que domina o crime organizado nas comunidades que integram o complexo de favelas da Zona Norte. O traficante é, atualmente, o mais procurado do Espírito Santo, pelos policiais da Delegacia Especializada de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vitória.

Marujo é apontado como o responsável pelo repasse de recursos ilícitos da organização criminosa do Espírito Santo a serem lavados. Em 2021, inclusive, o Ministério Público do Espírito Santo (MPES) denunciou ele e outras 19 pessoas suspeitas de integrar um núcleo que realizava lavagem de dinheiro para a organização Primeiro Comando de Vitória (PCV).

A delegacia especializada de Vitória também apura a migração de integrantes de células da facção oriundas de outros estados para o Rio de Janeiro, bem como a chegada de drogas e armas para favelas da capital.

De acordo com a Polícia Civil do Espírito Santo, contra Marujo constam sete mandados de prisão em aberto, pelos crimes de homicídio qualificado; tráfico de drogas, associação ao tráfico e organização criminosa, expedidos por diversas Vara Criminais de Vitória e Serra, no Espirito Santo.