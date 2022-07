27ª DP (Vicente de Carvalho) - Divulgação

Publicado 20/07/2022 16:24

Rio - Duas pessoas foram presas em flagrante por furto de energia elétrica, após operação conjunta entre Light e Policia Civil, realizada na terça-feira (19), na Zona Norte do Rio. O primeiro caso aconteceu em Irajá, onde a dona de uma casa foi conduzida à 27ª DP (Vicente de Carvalho), após técnicos da Light identificarem um desvio de energia na residência, o que fazia com que o consumo não fosse devidamente registrado pelo medidor.



Em Vicente de Carvalho, o dono de um Lava Jato, também foi preso em função de um "gato" de energia no estabelecimento, que fica na Av. Pastor Martin Luther King Jr. O furto de energia é crime previsto no artigo 155 do Código Penal, com pena de até oito anos de prisão.



Light identifica cerca de 300 irregularidades no consumo de energia

Também nessa terça-feira (19), a Light realizou uma ação de combate ao furto de energia em Bangu. A operação contou com cerca de 400 profissionais e disponibilizou uma Agência Móvel de atendimento. Ao longo de todo dia, a Light inspecionou 2.342 estabelecimentos comerciais e residenciais e identificou cerca de 300 irregularidades no consumo de energia. A operação também visou a arrecadação e o combate à inadimplência e possibilitou a efetivação de 217 negociações de débito.



Para chegar até os locais com fraude no consumo de energia, a Light conta com um Centro de Inteligência dotado de tecnologia e especialistas que identificam e analisam previamente o comportamento de consumo de cada cliente. A partir das informações levantadas, é gerado um alvo estratégico para que a empresa vá a campo constatar as irregularidades.



"O furto de energia é o maior problema da Light, mas representa também um prejuízo para os clientes, que acabam arcando com uma parte dessa conta. Para se ter uma ideia do tamanho do desafio, a energia furtada na área de concessão da Light daria para abastecer todo o município de Nova Iguaçu por quatro anos. Então, a empresa seguirá intensificando seu programa de inspeções e adotando novas práticas, como a instalação de caixas blindadas que são à prova de gatos. Isso é positivo não só para a Light, mas, principalmente para os clientes, que terão um serviço de melhor qualidade", diz o diretor Comercial e de Operações da Light, Thiago Guth.