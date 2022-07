As três toneladas de fios de cobre estavam em sala trancada dentro do ferro-velho em Paciência - Divulgação

As três toneladas de fios de cobre estavam em sala trancada dentro do ferro-velho em PaciênciaDivulgação

Publicado 20/07/2022 18:22

Rio - Mais de três toneladas de fios de cobre foram apreendidos por fiscais da Secretaria de Ordem Pública (Seop), nesta quarta-feira (20), em ferro-velho de Paciência, na Zona Oeste do Rio. O material sem procedência é avaliado em R$ 150 mil e foi encontrado armazenado dentro do estabelecimento na Rua Abre Campo.



De acordo com a Seop, os agentes vasculhavam o estabelecimento, quando se depararam com o material escondido em uma sala fechada por cadeado. Os funcionários do local foram questionados sobre a procedência, mas nenhum soube comprovar a origem dos cabos.

Por conta da falta de nota dos materiais, o proprietário foi conduzido para a 36ª DP (Santa Cruz), onde o caso foi registrado. Os fios também foram levados para o local. O alvará do estabelecimento também será cassado pela Coordenadoria de Licenciamento e Fiscalização. A penalização se baseia na Lei Complementar 241 de março de 2022, que proíbe o recebimento, armazenamento e comercialização de cobre de origem desconhecida.



Em nota, a Seop informa que desde o início de 2022 já foram realizadas 42 operações de fiscalização em ferros-velhos e apreendidos mais de seis toneladas de fios e cobre.