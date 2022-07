Polícia Militar encontra câmeras de monitoramento instaladas por traficantes em comunidades da Zona Norte - Divulgação/ PMERJ

Publicado 20/07/2022 17:20

Rio - Policiais da 16º BPM (Olaria) apreenderam, nesta quarta-feira (20), câmeras de segurança instaladas por traficantes que monitoravam ações da Polícia Militar nas comunidades de Vigário Geral e Parada de Lucas, na Zona Norte. Os equipamentos ficavam escondidos em caixas pretas de eletricidade e com uma madeira e imã para dar suporte.

Polícia desarticula 'Big Brother' do tráfico de drogas do Complexo de Israel, na Zona Norte Divulgação

Segundo informações, o "Big Brother" dos traficantes tinha como objetivo acompanhar cada passo dos policiais durante as operações e também dos moradores da região. Conforme apurado pelo DIA, o traficante Álvaro Malaquias Santa Rosa, o 'Peixão', usava a tecnologia para obter as imagens em tempo real e acompanhar do seu celular. Veja os vídeos:

Polícia apreende câmeras de monitoramento instaladas pelo tráfico no Complexo de Israel#ODia

De acordo com a corporação, houve intensa troca de tiros com os seguranças do traficante. Ao fim dos disparos, um criminoso foi preso, dois carros foram recuperados e um roteador de internet foi apreendido na ação.