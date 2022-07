PM realiza operações em comunidades da Zona Norte e Zona Oeste - Arquivo

Publicado 20/07/2022 10:44

Rio - A Polícia Militar realiza, na manhã desta quarta-feira (20), operações em cinco comunidades das zonas Norte e Oeste do Rio. Em Parada de Lucas e Vigário Geral, que integram o Complexo de Israel, o objetivo da ação é garantir a segurança para que equipes do Grupamento de Policiamento Ferroviário (GPFer) possam atuar na operação Estação Segura, que visa recupera estações de trem onde o tráfico tem forte presença no entorno.



Já na Zona Oeste, PMs do 27ª BPM (Santa Cruz), com o apoio de outros batalhões da região, atuam nas comunidades da Piraquê, Foice e Cinco Marias, em Santa Cruz. Nesta ação o objetivo é a desobstrução de vias bloqueadas com barricadas, apreensão de armas e a prisão de criminosos locais. Até o momento, não houve registros de prisão nem apreensões.