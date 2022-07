Obras de contenção na Fazenda Modelo são finalizadas na Zona Oeste - Divulgação / Seconserva

Publicado 20/07/2022 08:55

Rio - A Fundação de Geotécnica do Rio (Geo-Rio) finalizou, nesta semana, as obras de contenção na Fazenda Modelo, abrigo municipal para animais, localizado em Guaratiba, na Zona Oeste.

Segundo a Secretaria de Conservação (Seconserva), foram realizados a construção de uma mureta estaqueada de 35 metros, 88 metros de viga estaqueada, 10 metros de guarda-corpo e a cobertura de uma área total de 260 metros quadrados com concreto projetado. As obras duraram 60 dias e custaram cerca de R$ 320 mil.

A Fazenda possui uma área de 13 mil metros quadrados e funciona desde 2008. O local oferece diversos serviços veterinários e de apoio aos animais para a população do município do Rio. Ela está localizada na Estrada do Mato Alto, 5.620.