Operação Ópla apura a prática de crimes de fraude na aquisição e registro de armas, além de comércio ilegal de armas de fogo. - Divulgação/ Polícia Federal

Operação Ópla apura a prática de crimes de fraude na aquisição e registro de armas, além de comércio ilegal de armas de fogo.Divulgação/ Polícia Federal

Publicado 20/07/2022 08:32

Rio- A Polícia Federal deflagrou, na manhã desta quarta-feira (20), uma ação com o objetivo de coibir crimes de fraude na aquisição e registro de armas, além de comércio ilegal de armamentos. Na Operação Ópla, cerca de 60 agentes cumprem 12 mandados de busca e apreensão, expedidos pela 5ª Vara Federal Criminal do Rio, nas cidades de Cabo Frio, Arraial do Cabo e Rio das Ostras, na Região dos Lagos.

fotogaleria

As investigações tiveram início em 2020, após a identificação de inconsistências em requerimentos de aquisição e registro de armas de fogo no âmbito da Delegacia de Polícia Federal em Macaé, no norte do estado do Rio.

Após a investigação, foi constatado que um despachante teria convocado laranjas para aquisição fraudulenta de armas, efetuando o pagamento de R$ 1 mil para cada pessoa que cedeu os dados. Pouco depois, com o registro, o despachante suprimia a numeração e desviava o armamento para o crime organizado da Região dos Lagos. Ópla significa armas no idioma grego.

Algumas armas já foram apreendidas pelos policiais. Em nota, a PF informou que vai continuar a investigação para apurar e identificar outros braços da organização criminosa, bem como o envolvimento de outras pessoas na prática dos crimes de falsidade ideológica e comércio ilegal de armas.