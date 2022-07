PM salva vida de bebê engasgada em Campos - Reprodução / PMERJ

PM salva vida de bebê engasgada em CamposReprodução / PMERJ

Publicado 20/07/2022 09:48

Rio - Um policial militar salvou uma bebê que estava engasgada em Campos, no Norte do estado do Rio, na última terça-feira (17). Vídeos nas redes sociais mostram o 2º Sargento Júlio, do Batalhão de Campos, ajudando a recém-nascida do engasgo.

Emocionante momento em que os pais deste pequeno bebê tiveram o apoio do 2º Sgt Júlio, do Batalhão de Campos, para realizar os procedimentos de salvamento diante de um engasgo. O recém nascido, juntamente com seus pais, foram encaminhados para o hospital da região. pic.twitter.com/qjNnmrh4RD — @pmerj (@PMERJ) July 20, 2022

Segundo a PM, uma equipe do 8° BPM (Campos dos Goytacazes) realizava policiamento quando se deparou com um homem apresentando certo nervosismo, e um bebê em seu colo na BR-101, altura do pedágio, no bairro Travessão.

Os policiais então verificaram que a bebê estava engasgada e perdendo a respiração. De acordo com a corporação, os policiais executaram a Manobra de Heimlich, que é uma técnica de desengasgo aplicada em adultos e bebês. No caso da recém-nascida, consistem em colocar a criança de costas e dar pequenas batidas, provocando a saída do corpo estranho que provoca o engasgo.

Após a aplicação da manobra, a bebê desengasgou, tendo o fluxo de ar restabelecido. Ela e seus pais foram socorridos ao Hospital de Travessão e, depois, transferidos ao Hospital Plantadores de Cana, no bairro Parque Rosario, onde a criança passa bem.