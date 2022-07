Bombeiros fazem buscas por jovem desaparecido no quebra mar da Barra da Tijuca, nesta quarta feira (06). - Arquivo/Marcos Porto/Agencia O Dia

Publicado 20/07/2022 07:31 | Atualizado 20/07/2022 10:58

Rio - O Corpo de Bombeiros segue com as buscas, na manhã desta quarta-feira (20), a uma criança desaparecida na Praia do Secreto, na Zona Oeste do Rio, entre a Praia da Macumba e a Prainha . De acordo com a corporação, o menino, identificado como Artur Oliveira, de 7 anos, sumiu após se afogar no mar com outras duas pessoas.

Guilherme de Oliveira, de 20 anos, e uma mulher identificada como Suzete Oliveira, foram socorridos e levados para o hospital. A Praia do Secreto, onde foram encontrados, é acessada somente por meio de uma trilha.

Corpo de Bombeiros ainda informou que, nesta terça-feira (19), equipes foram acionadas por volta de 12h20 para o socorro de três vítimas que tinham se afogado na praia. As buscas estão sendo realizadas com apoio do GMar da Barra, quartel do Recreio e mergulhadores com auxílio de um helicóptero.

Suzete foi encaminhada para o Hospital Miguel Couto, no Leblon, e Guilherme foi levado para o Hospital Lourenço Jorge, na Barra da Tijuca. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde (SMS-Rio), as direções das unidades informaram que o estado de saúde da Suzete é grave e que Guilherme permanece estável.