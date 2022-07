MP realiza operação contra tráfico de drogas em Casimiro de Abreu - Divulgação / MPRJ

MP realiza operação contra tráfico de drogas em Casimiro de AbreuDivulgação / MPRJ

Publicado 20/07/2022 08:54 | Atualizado 20/07/2022 10:53

Rio - O Ministério Público (MP) realiza em conjunto com a 121ª DP (Casimiro de Abreu), na manhã desta quarta-feira (20), uma operação contra o tráfico de drogas nas cidades de Rio das Ostras, Cabo Frio, Campos dos Goytacazes e Casimiro de Abreu, no interior do estado.

Segundo o MP, a ação, batizada de Gohan, tem o objetivo de cumprir 37 mandados de prisão, todos pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico. Policiais também são alvos da operação. Até o momento, 21 mandados já foram cumpridos, sendo 10 deles no sistema prisional.

De acordo com a Civil, a operação acontece com base em investigação da 121ª DP, após a localização de drogas, armas e munições em tonéis enterrados na comunidade do Arroz, em Casimiro de Abreu. Todo o material entorpecente apreendido estava com adesivos alusivos a uma facção criminosa, com localização na comunidade da Maré, na Zona Norte do Rio.

A ação desta quarta conta com apoio do Serviço Aeropolicial da Coordenadoria de Recursos Especiais (Saer/Core) e de delegacias do Departamento-Geral de Polícia do Interior (DGPI).

Corrupção de policiais

A Promotoria do Ministério Público também solicitou à Vara Única de Casimiro de Abreu o encaminhamento de cópia integral do inquérito para a Promotoria de Justiça junto à Auditoria Militar, para que possam ser adotadas providências contra crimes supostamente cometidos por policiais militares.

Os agentes também são alvos da operação por corrupção passiva, pois, segundo o MP, colaboravam com o tráfico, seja libertando presos em flagrante, ou devolvendo armas de fogo mediante pagamento.

Em nota, a PM informou que segue ao total dispor do MP, e que colabora integralmente com os procedimentos.