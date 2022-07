Incêndio destruiu mais de 40 ônibus na garagem da empresa Trel, em Caxias - Reginaldo Pimenta / Agência O DIA

Publicado 20/07/2022 09:04 | Atualizado 20/07/2022 11:01

Rio - Um incêndio destruiu 43 ônibus na garagem da empresa Trel, na Rodovia Rio-Magé, na altura de Duque de Caxias, Baixada Fluminense, na madrugada desta quarta-feira (20). Não há informações de feridos. Ao menos quatro quartéis do Corpo de Bombeiros trabalharam na extinção das chamas.



fotogaleria

Às 2h18, bombeiros do quartel de Campos Elíseos foram acionados para combater o fogo, e receberam o auxílio de colegas dos quartéis de Magé, Caxias e Nova Iguaçu. Acredita-se que a presença de bombas de combustíveis no local tenham ajudado na propagação do incêndio. No começo da manhã, as chamas já haviam sido apagadas.



Funcionários afastam outros ônibus durante incêndio que destruiu 43 coletivos da empresa Trel. #ODia



Crédito: Reprodução pic.twitter.com/3UjjgKbkaM — Jornal O Dia (@jornalodia) July 20, 2022

Em vídeo que circula nas redes sociais, funcionários correm para afastar e evitar que outros veículos sejam atingidos pelas chamas.

Vizinho de parede da garagem, o eletricista Eduardo de Paula, 44, conta que foi acordado com o barulho das explosões e o trepidar da casa. Pelo local onde começou o incêndio, ele acredita que pode ter sido provocado por um problema muito frequente nessa época do ano. "Acredito que possa ter sido um balão que caiu lá. O incêndio começou bem no meio da garagem, os ônibus estavam desligados", afirmou.

De acordo com a assessoria do Corpo de Bombeiros, somente a perícia pode indicar as causas do incêndio no local. Procurada pelo DIA, não havia ninguém responsável pela Trel para dar maiores informações, até o fechamento desta reportagem.