Equipe do Corpo de Bombeiros do Rio que vai participar do World Police and Fire Games (WPFG), na Holanda - Divulgação

Publicado 20/07/2022 18:51

O Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro (CBMERJ) participará, com uma delegação de dez atletas, do World Police and Fire Games (WPFG), evento desportivo que acontecerá em Rotterdam, na Holanda, entre os dias 22 a 31 de julho.

A competição é voltada para todos os atletas das forças de segurança e Defesa Civil do mundo. Este ano, são esperados mais de 10 mil competidores de 70 países diferentes. O World Police and Fire Games (WPFG) é considerada a segunda maior competição esportiva mundial, ficando atrás somente das Olimpíadas.

A participação do Corpo de Bombeiros do Rio nos jogos está alinhada ao Planejamento Estratégico da corporação e permite, além do incentivo e da reabertura das equipes desportivas, o intercâmbio com instituições de bombeiros de todo o mundo, onde todos podem competir em igualdade.

"Os atletas do CBMERJ são altamente capacitados, possuindo um alto nível de excelência, alcançado por meio de apurado treinamento técnico e físico, aliado, ainda, à utilização dos melhores equipamentos operacionais", disse o secretário de Estado de Defesa Civil e comandante-geral do CBMERJ, coronel Leandro Monteiro.