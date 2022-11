Material apreendido foi encaminhado para a 32ª DP (Taquara) - Divulgação / PMERJ

Material apreendido foi encaminhado para a 32ª DP (Taquara)Divulgação / PMERJ

Publicado 24/11/2022 14:53 | Atualizado 24/11/2022 14:54

Rio – Policiais do 18º BPM (Jacarepaguá) prenderam em flagrante, na manhã desta quinta-feira (24), dois homens que furtavam cabos de cobre na Freguesia, Zona Oeste do Rio.

De acordo com a PM, agentes foram acionados para a ocorrência e encontraram os suspeitos na Estrada do Gabinal. Com eles, foram apreendidas quatro facas e aproximadamente três metros de cabos. A ocorrência foi encaminhada para a 32ª DP (Taquara).