Igreja Matriz de São Gonçalo é um dos patrimônios históricos que ajudam a contar história do Estado Divulgação

Publicado 24/11/2022 13:03

Rio - A Igreja Matriz de São Gonçalo de Amarante recebe neste sábado (26), das 9h às 15h, uma feira de empreendimento sustentável com serviços gratuitos de documentação, saúde, orientação jurídica e cursos profissionalizantes para a população. O evento, chamado de Ação Gonçalo, é organizado pelo Santuário Arquidiocesano do Cristo Redentor.

Neste dia, também haverá a “Oficina de Comunicação e Sustentabilidade”, com as disciplinas “Jornalismo Comunitário e Narrativas Sustentáveis”, “Empreendedorismo Sustentável”, “Roteirização” e “Edição e Finalização de Material Audiovisual”. Segundo o Santuário, haverá sete edições do evento, uma vez por mês, em sete locais diferentes de São Gonçalo.

O projeto termina junto à festa de Corpus Christi, quando será confeccionado um Tapete Temático do Cristo Redentor, com materiais sustentáveis. Nessa criação, participarão representantes dos cinco distritos de São Gonçalo, por onde o Ação Gonçalo passou.

A cidade da Região Metropolitana foi escolhida por fazer parte da história do Monumento ao Cristo Redentor. Na década de 1920, a cabeça e as mãos do monumento foram construídas em terras gonçalenses, mais precisamente em uma antiga fazenda, no bairro do Barro Vermelho.

A Igreja Matriz de São Gonçalo de Amarante fica localizada na Alameda Pio XII, 86, Zé Garoto, no Centro de São Gonçalo.