Jovens do projeto "Chama na Solução" apresentam suas ideias no Festival Participa! #AgendaCidadeUNICEFDivulgação

Publicado 24/11/2022 12:48

Rio - Vinte jovens das duas edições cariocas do 'Chama na Solução', iniciativa da UNICEF em parceria técnica com o Centro de Promoção da Saúde (Cedaps), apresentarão os seus projetos no Festival Participa! #AgendaCidadeUNICEF, nesta sexta-feira (25). Gratuito, o evento será realizado na Arena Jovelina Pérola Negra, na Pavuna, Zona Norte do Rio, das 9h às 16h.

O festival será aberto para adolescentes e jovens participantes de projetos, coletivos e redes na região, além de estudantes da rede pública.

O objetivo da iniciativa, que foi realizada anteriormente em 2019 e no primeiro semestre de 2022, é encorajar jovens de 14 a 24 anos a promover melhorias nas suas comunidades. Nas duas edições, 150 pessoas formalizaram propostas e idealizaram projetos para prevenir e enfrentar violências cotidianas no Rio de Janeiro.

“Durante o festival, os participantes vão mostrar as novas ações deles, inspiradas nos projetos realizados anteriormente, mas agora serão voltados à inclusão socioprodutiva e saúde mental. A meta do “Chama na Solução” é fortalecer adolescentes e jovens, moradores de comunidades, sempre em busca de soluções e melhorias e garantir os direitos nos locais em que moram”, explicou Melissa Abla, coordenadora de projetos do Cedaps.

Durante todo o dia, acontecerão várias atividades para celebrar datas importantes, como: Dia Mundial da Infância, Dia Nacional da Consciência Negra e Dia Internacional de Combate à Aids. Entre as ações, será realizada uma roda de conversa sobre saúde mental entre jovens, com a presença de participantes do projeto.