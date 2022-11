De acordo com a Mobi-Rio, a passageira caiu ao tentar pegar o articulado - Vanessa Ataliba/Arquivo/Agência O Dia

Publicado 24/11/2022 12:31 | Atualizado 24/11/2022 13:02

Rio - Uma mulher caiu no vão do BRT na Estação Leila Diniz, em Curicica, na Zona Oeste do Rio, na manhã desta quinta-feira (24).



De acordo com a Mobi-Rio, que opera o sistema, a passageira, que não foi identificada, se desequilibrou e caiu no momento em que estava correndo para entrar no articulado da linha 51A, que faz o trajeto Vila Militar x Alvorada Parador. O transbordo dos demais passageiros foi realizado para outro articulado que fazia o mesmo serviço.



Segundo o Corpo de Bombeiros, o quartel de Jacarepaguá foi acionado às 7h20 para uma solicitação de atropelamento. No entanto, ao chegar no local, foram informados que a vítima já havia sido socorrida por populares.

Outros casos



Esse não é o primeiro acidente envolvendo queda de passageiros do BRT. No último sábado (18), o jovem Henrique Lima, 21 anos, caiu do articulado em movimento na Avenida Dom João VI, em Guaratiba, entre as estações Magarça e Mato Alto, no corredor Transoeste. Segundo a Mobi-Rio, ele estava na porta e acabou se desequilibrando e caindo ao tentar forçar a passagem para mantê-la aberta durante a viagem. O motorista do veículo não viu a situação e foi avisado por outros passageiros, parando na estação mais à frente. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, o estado de saúde dele era grave nesta quinta-feira (23).Outro caso ocorreu em setembro deste ano, em que um passageiro também ficou gravemente ferido , após cair de um BRT na Barra da Tijuca. No momento da queda, o articulado estava em cima de um viaduto próximo do Terminal Alvorada. Dias antes, outro homem caiu de um articulado quando passava por um viaduto em Curicica, na Zona Oeste do Rio. Segundo testemunhas, o acidente ocorreu após ele tentar forçar a porta do articulado ainda em movimento, para seguir o trajeto "pendurado".Questionada sobre caminhos para coibir esse tipo de situação, a Mobi-Rio informou que agentes do programa BRT Seguro, da Secretaria de Ordem Pública, atuam nas estações para garantir a segurança dos passageiros, pedindo para que as pessoas entrem e fecham a porta, e a integridade física dos condutores, que são ameaçados por parar o ônibus quando alguns passageiros insistem em forçar as portas e as quebram.