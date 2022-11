Disque Denúncia pede informações sobre envolvidos na morte do cabo Maycon Borges da Silva - Divulgação

Publicado 24/11/2022 19:58 | Atualizado 24/11/2022 21:35





O policial estava à paisana quando foi baleado por criminosos em Vigário Geral, Zona Norte do Rio. O agente circulava em uma viatura descaracterizada pela Rua Bulhões Marcial, uma das principais do bairro, quando foi atacado a tiros. Ele chegou a ser socorrido por colegas do 16º BPM (Olaria), que atendeu ao chamado, e levado para o Hospital Caxias D'Or, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, mas não resistiu aos ferimentos. Rio – O Disque Denúncia divulgou um cartaz oferecendo recompensa de R$ 5 mil por informações que ajudem nas investigações da Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) na identificação e prisão dos envolvidos na morte do cabo da Polícia Militar Maycon Borges da Silva , de 38 anos, ocorrida na tarde desta quinta-feira (24).O policial estava à paisana quando foi baleado por criminosos em Vigário Geral, Zona Norte do Rio. O agente circulava em uma viatura descaracterizada pela Rua Bulhões Marcial, uma das principais do bairro, quando foi atacado a tiros. Ele chegou a ser socorrido por colegas do 16º BPM (Olaria), que atendeu ao chamado, e levado para o Hospital Caxias D'Or, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, mas não resistiu aos ferimentos.

Depois de prestar socorro, os PMs foram informados de que uma mulher teria dado entrada baleada na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Walter Garcia, em Duque de Caxias, também na Baixada. Baleada na barriga, a vítima foi identificada como Estela Mares Campos Peixoto, de 58 anos.

O motorista do coletivo socorreu Estela à UPA e, na sequência, ela foi transferida para o Hospital Municipal Adão Pereira Nunes. Até o momento, seu estado de saúde é estável.

Segundo a Polícia Militar, Maycon era lotado no 16° BPM (Olaria) e ingressou na corporação em 2011. Ele deixa mulher. Ainda não há informações sobre a data e local de sepultamento do policial.



Com a morte de Maycon, sobe para 55 o número de agentes de segurança mortos em ações violentas no Rio de Janeiro em 2022.



36 da Policia Militar

5 da Policia Civil

5 da Marinha do Brasil

2 da Policia Penal (Secretaria de Estado de Administração Penitenciária)

2 do Corpo de Bombeiros

1 da Policia Rodoviária Federal (PRF)

1 do Departamento Geral de Ações Socioeducativas (Degase)

1 da Guarda Municipal

1 da Aeronáutica

1 do Exército



O Disque Denúncia recebe informações da identificação e localização dos envolvidos na morte do policial militar nos canais de atendimento:

-WhatsApp: (021) - 99973 1177

-Telefones:(21) 2253 1177 ou 0300-253-1177

-Aplicativo "Disque Denúncia RJ"



O anonimato é garantido.