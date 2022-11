rime ocorreu após Maria ter desconfiado que seu companheiro a abandonasse para voltar com sua ex-mulher, com quem ele teria abandonado para ir morar com ela - Divulgação

Publicado 24/11/2022 21:11 | Atualizado 24/11/2022 21:19

Rio – Agentes do 8º BPM (Campos dos Goytacazes) prenderam, nesta quinta-feira (24), Maria de Fátima Pereira de Castro, de 59 anos, que estava foragida da Justiça. Segundo a polícia, ela é acusada de matar o seu então companheiro, Robson de Souza Nunes, em outubro de 2004, em Dores de Macabu, distrito do município Campos.

De acordo com a corporação, o crime ocorreu por volta das 5h, quando Maria de Fátima teria ateado fogo no corpo de Robson. A motivação se deu após Maria ter desconfiado que seu companheiro a deixaria para voltar com sua ex-mulher, que ele também teria abandonado para ir morar com ela.

Contra a condenada, havia um mandado de prisão, expedido pela 1ª Vara Criminal da Comarca de Campo de Goytacazes por homicídio. Ela foi condenada a pena de 16 anos de reclusão, em regime fechado.

Após a ação policial, a acusada foi conduzida para a 134ª DP (Campos dos Goytacazes), onde foi formalizado o cumprimento do seu mandado de prisão e, em seguida, encaminhada à cadeia.

