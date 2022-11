O asfalto cedeu e abriu uma cratera na via durante as chuvas desta quinta - Divulgação / Prefeitura do Rio

Publicado 24/11/2022





Uma equipe da Secretaria Municipal de Conservação (Seconserva) constatou o rompimento da laje de proteção de uma galeria de águas pluviais, em uma extensão de 12 metros, e já iniciou os reparos, com suporte da Rio-Águas. A previsão é de que a rua seja liberada em aproximadamente 15 dias. Rio – A Rua Barão de São Francisco, na divisa entre Andaraí e Vila Isabel, na Zona Norte, terá um trecho bloqueado após o asfalto ter cedido, aberto uma cratera e a via ter sido interditada no sentido Grajaú, na manhã desta quinta-feira (24) , informou a Prefeitura do Rio. No momento do incidente, foram registradas pancadas de chuvas na região. A cidade do Rio entrou em estágio de mobilização ainda durante a madrugada.Uma equipe da Secretaria Municipal de Conservação (Seconserva) constatou o rompimento da laje de proteção de uma galeria de águas pluviais, em uma extensão de 12 metros, e já iniciou os reparos, com suporte da Rio-Águas. A previsão é de que a rua seja liberada em aproximadamente 15 dias.