Chuva moderada a forte atinge toda a cidade do Rio nesta quintaReginaldo Pimenta/Agência O Dia

Publicado 24/11/2022 07:17 | Atualizado 24/11/2022 09:05

Rio - O Rio de Janeiro entrou em estágio de mobilização na madrugada desta quinta-feira (24), às 2h30, devido à previsão de chuva moderada a forte, acompanhada de raios na cidade, de acordo com informações do Centro de Operações da Prefeitura do Rio (COR.Rio).



Segundo o Alerta Rio, nesta quinta, o tempo se mantém instável por conta da atuação de um sistema de baixa pressão no oceano, com previsão de pancadas de chuva moderada a forte. O céu fica nublado e o dia tem temperatura máxima de 29°C e mínima de 19°C.



Durante o primeiro jogo do Brasil na Copa do Mundo 2022, a previsão é de chuva moderada. No momento, chove mais forte nos seguintes locais: Grota Funda, Guaratiba, Vidigal, Barra da Tijuca, Alto da Boa Vista, Saúde, Recreio, Jardim Botânico e Jacarepaguá, na altura da Cidade de Deus.