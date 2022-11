Cachorro da divisão de cães foi usado, quando da apreensão recorde de cocaína, em outubro de 2021 - Reprodução

Publicado 24/11/2022 08:30 | Atualizado 24/11/2022 09:32

Rio - A Polícia Federal prendeu, no início da manhã desta quinta-feira (24), o nigeriano Osita Godwin Njoku, de 33 anos, que seria o responsável por carga de cinco toneladas de cocaína apreendida no Porto do Rio, em outubro do ano passado, sendo a maior apreensão da droga já realizada no estado e uma das maiores já feitas no país.

A operação, que foi nomeada de Maputo, teve início ainda na madrugada com o cumprimento do mandado de prisão por agentes da Delegacia de Repressão a Drogas da PF da capital Fluminense, responsável pela investigação. A prisão foi efetuada no momento em que Osita desembarcava no Aeroporto internacional de Guarulhos, em São Paulo.

O preso havia sido incluído na Difusão Vermelha da Interpol, que o havia localizado, na semana passada, em Barbados, uma ilha do Caribe, com o auxílio da DEA, a Agência Antidrogas dos Estados Unidos da América.

No âmbito da operação, também estão sendo cumpridos três mandados de busca e apreensão no estado de São Paulo, além de uma ordem de restrição de contas bancárias do preso no montante de dois milhões de reais.

O estrangeiro será conduzido até a Superintendência Regional da PF no Rio de Janeiro para formalidades decorrentes da prisão judiciária e será encaminhado ao sistema prisional.

O nome da operação consiste na capital de Moçambique, a qual seria o destino das cinco toneladas de cocaína apreendidas pela PF no Porto do Rio, em outubro de 2021.