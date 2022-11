Há possibilidade de chuvas com raios - Agência O Dia

Publicado 24/11/2022 20:42 | Atualizado 24/11/2022 21:24

Rio - A previsão do tempo para a noite desta quinta-feira (24) é de pancadas de chuva isoladas, de moderadas a ocasionalmente fortes, de acordo com o Sistema Alerta Rio, com sede no Centro de Operações. Há possibilidade de chuvas com raios.

"O tempo na cidade do Rio está sendo influenciado por um sistema de baixa pressão, que está localizado no oceano, na costa do estado. Esse sistema de baixa pressão está variando seu posicionamento e isso interfere diretamente na quantidade de chuva que poderá ocorrer no município. A previsão para a madrugada também é de pancadas de chuva isoladas", afirma Juliana Hermsdorff, meteorologista do Sistema Alerta Rio.

Entre a sexta-feira (25) e a segunda-feira (28), o tempo segue instável. A previsão é de céu nublado a encoberto, com pancadas de chuva, principalmente nos períodos da tarde e noite. Os ventos estarão moderados a fortes no sábado (26) e no domingo (27).

Ainda de acordo com o Alerta Rio, nesta estação do ano, a previsibilidade meteorológica é mais variável devido às mudanças rápidas nas condições de tempo, sendo fundamental o monitoramento e o acompanhamento das atualizações.