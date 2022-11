Ney Kayque desenhou um coração enquanto estava internado na CTI do Hospital D'or de Duque de Caxias - Divulgação

Publicado 24/11/2022 19:29 | Atualizado 24/11/2022 21:22

Rio - O menino Ney Kayque Lourenço de Araújo, de 11 anos, baleado na cabeça dentro do carro de sua família, em São João de Meriti, vem apresentando boa recuperação e, nesta quinta-feira (24), desenhou um coração dentro do CTI do Hospital Caxias D'Or de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, onde está internado. De acordo com Rodrigo, pai da criança, Ney já consegue se comunicar com a cabeça e beber água.

Ainda segundo Rodrigo, o menino fez exames de eletrocardiograma e ultrassom do coração, na tarde desta quinta, e segue dormindo sem a necessidade do uso de remédios. Na próxima semana, a criança começará as sessões de fisioterapia nas mãos e na língua, para recuperar a fala.

Ney Kayque foi foi extubado no início desta semana e seu quadro de saúde passou de gravíssimo para estável. Na terça-feira (22), o menino foi transferido ao Caxias d'Or. As informações são da direção do Hospital Municipal Adão Pereira Nunes, em Saracuruna, onde o menino estava internado. A criança chegou na unidade com uma bala ficou alojada na cabeça e precisou passar por cirurgia de emergência. Por pelo menos cinco dias, ele ficou internado em estado gravíssimo.

Ney é considerado um milagre pelos médicos e pela família, que viveu uma grande angústia nos últimos dias. "Ele está com estresse pós-traumático, infelizmente não está falando ainda, mas está se esforçando muito. O que aconteceu com ele é um milagre. Acordar, se mexer... só tem uma semana disso tudo. Temos também que agradecer a todos que fizeram uma corrente de oração, a família está aliviada sabendo que ele está fora de risco. Não temos mais aquela sensação de perda, de medo", disse o pai da criança.

Relembre o caso

O menino, a mãe, o padrasto e outros dois amigos da família voltavam de um aniversário, no mesmo bairro, quando foram surpreendidos por outro veículo que emparelhou com o deles. Em seguida, um homem efetuou os disparos e a criança foi atingida na cabeça. No último dia 15, familiares estiveram na porta da 64ª DP (São João de Meriti) e fizeram uma roda de oração em intenção à vida da criança. Eles estavam bastante emocionados e assustados com o crime.

"Eles estavam voltando de um churrasco da avó do padrasto. No caminho, quando reduziram para passar por um quebra-molas, o homem no outro carro olhou, viu que o vidro estava abaixado, e simplesmente atirou", detalhou Rodrigo.

Segundo ele, a mãe do menino gritou que tinha uma criança e, em seguida, desmaiou. "O amigo do padrasto acelerou e levou meu filho para a UPA de São João de Meriti. Quando os médicos perceberam que se tratava de um caso grave, com perda de massa encefálica, transferiram para o Hospital Adão Pereira Nunes", contou.