Ney Kayque foi baleado neste domingo (13) em São João de MeritiFoto: Reprodução

Publicado 15/11/2022 09:56 | Atualizado 15/11/2022 12:55

Rio - Um menino de 11 anos, identificado como Ney Kayque Lourenço de Araújo, foi baleado dentro do carro da família, no último domingo (13), no bairro de Vilar dos Teles, em São João de Meriti, na Baixada Fluminense. Eles voltavam de um aniversário, no mesmo bairro, quando foram surpreendidos por outro veículo, que emparelhou e um homem efetuou os disparos. A criança foi atingida na cabeça e está internada em estado gravíssimo no Hospital Municipalizado Adão Pereira Nunes, em Saracuruna, Duque de Caxias.

Pai de Ney, o técnico de enfermagem Henrique Nóbrega, de 32 anos, disse que o menino voltava de um churrasco com a mãe e o padrasto, em direção à Belford Roxo, cidade da Baixada Fluminense, quando um homem, em um veículo modelo HB20, parou ao lado e atirou contra o carro.

"Ele estavam voltando de um churrasco da avó do padrasto. No caminho, quando reduziram para passar por um quebra-molas, o homem no outro carro olhou, viu que o vidro estava abaixado, e simplesmente atirou", disse. Segundo ele, a mãe do menino gritou que tinha uma criança e, sem seguida desmaiou. "O padrasto acelerou e levou meu filho para a UPA de São João de Meriti. Quando os médicos perceberam que se tratavam de um caso grave, com perda de massa encefálica, transferiram para o Hospital Adão Pereira Nunes", contou.

Procurada, a Prefeitura de Duque de Caixas informou que Ney Kayque deu entrada no Hospital Municipalizado Adão Pereira Nunes, após ser transferido da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de São João de Meriti. O menino precisou passar uma cirurgia, para estabilizar a pressão intracraniana. De acordo com a direção da Unidade, ele segue entubado, e o estado é gravíssimo. Henrique acredita que o atirador possa ter confundido o carro. "Os vidros estavam abertos, eles viram quem estava no carro. Mesmo assim, o homem atirou contra o banco traseiro", contou. Segundo a PM, uma equipe do 21ºBPM (São João de Meriti) foi acionada devido à entrada de uma pessoa ferida no Hospital Municipal de São João de Meriti. A corporação acrescentou que não houve confrontos envolvendo militares no local. A ocorrência foi encaminhada para a 64ª DP (São João de Meriti). A assessoria da Polícia Civil informou que testemunhas estão sendo ouvidas, e o carro onde a vítima estava será periciado. Agentes realizam diligências para identificar a autoria do disparo. Carro está com o projétil no banco

O técnico de enfermagem questiona a demora da Polícia Civil em realizar a perícia no automóvel. Segundo ele, o carro, que foi emprestado por um amigo para o padrasto da criança, sofreu uma avaria no trajeto até a UPA de São João de Meriti e está enguiçado na porta da casa do proprietário. Segundo André, o projétil que atingiu o filho ainda está no banco. "Essa demora pode atrapalhar a investigação. O carro está lá, parado, com a bala dentro. Já choveu, se tinha alguma prova, pode ter perdido, não sei", disse.



Família realiza campanha para doação de sangue

A tia de Kayque, Alessandra Paula de Souza, 38, alertou para outro problema: a necessidade de doação de sangue. Familiares estão divulgando uma campanha na internet para alcançar voluntários do item para o menino. "Eu peço para, quem puder, que vá ao Hemorio doar sangue para o meu sobrinho. Ele está precisando bastante. Só ir à unidade e dizer o nome dele completo e que esta internado no Hospital Adão Pereira Nunes", disse.