O material apreendido foi encaminhado para a 132ª DP (Arraial do Cabo).Divulgação / PMERJ

Publicado 15/11/2022 20:16

Rio – Policiais do 25º BPM (Cabo Frio) prenderam, na tarde desta terça-feira (15), um homem que estava realizando disparos para o alto com uma arma de fogo nas proximidades de um bar em Arraial do Cabo, Região dos Lagos. A identificação do suspeito não foi divulgada.

De acordo com a PM, agentes foram acionados para uma ocorrência na região de Parque das Garças e, ao chegar, prenderam o homem no ato. Com ele, foi apreendida uma pistola, oito munições e um carregador. A ocorrência com encaminhada para a 132ª DP (Arraial do Cabo).