Karolaine Nascimento Neves, autista, é mãe da bebê Anna Beatriz Neves Machado - Reprodução

Publicado 15/11/2022 18:19 | Atualizado 15/11/2022 18:24

Rio – A dona de casa Karolaine Nascimento Neves, de 28 anos, conseguiu rever a sua filha de um mês, nesta segunda-feira (14), após a bebê ter sido levada para um abrigo da Prefeitura do Rio sem o consentimento da família. O reencontro foi proporcionado pela direção do local. As informações são do Portal "G1".

Karolaine, que é autista, deu à luz Anna Beatriz Neves Machado no Hospital Federal de Bonsucesso (HFB), na Zona Norte do Rio. Na sexta-feira (11), Anna Beatriz foi entregue para um abrigo após decisão judicial, mesmo sem a família consentir com a entrega.

Ainda de acordo com o órgão, a mãe não tinha condições, segundo o laudo psicológico do hospital, de assumir sozinha os cuidados da filha. Quando há o acolhimento, as famílias são orientadas pelos hospitais a procurarem a Defensoria Pública e a Vara da Infância, da Juventude e do Idoso.

Na ocasião, o Hospital Federal de Bonsucesso declarou que as equipes do Serviço Social e da Psicologia da Maternidade da unidade seguiram todo o protocolo padrão legal, encaminhando o relatório do caso com entrevistas de três pessoas da rede de apoio social da paciente à II Vara da Infância, da Juventude e do Idoso da Comarca da Capital. Na última sexta-feira (11), a maternidade do HFB recebeu determinação judicial para acolhimento institucional do bebê até que o Conselho Tutelar de Ramos emita relatório.

Segundo a direção do hospital, a bebê foi levado pelo Conselho Tutelar após comunicado ao acompanhante, que se apresentou como companheiro da paciente e pai da recém-nascida.



Hoje, após o encontro, a irmã de Karolaine disse estar feliz: "Estamos muito felizes com o encontro. Vi a minha sobrinha que está abrigada sem a nossa vontade. A menina do espaço de acolhimento me deu todos os documentos para eu ir na Vara da Infância e Juventude. Ela também comentou que nem precisava da minha sobrinha ser retirada da gente, porque ela estava muito bem cuidada. Foi um erro do hospital", contou ao G1 Vanessa do Nascimento Neves, irmã e tutora de Karolaine.

Segundo o portal, nesta semana, Vanessa vai recorrer à Justiça do Rio para ter a guarda da bebê.