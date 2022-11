Policiais foram acionados para ocorrência na comunidade devido um veículo que circulava em situação suspeita - Divulgação

Publicado 15/11/2022 17:03 | Atualizado 15/11/2022 17:16

Rio - Agentes do 33° BPM (Angra dos Reis) prenderam, na manhã desta terça-feira (15), três homens e apreenderam um menor de idade por porte ilegal de arma e tráfico de drogas na comunidade da Caixa D'Água, em Angra dos Reis, na Costa Verde Fluminense. A identidade dos presos não foi divulgada.

De acordo com a corporação, policiais foram acionados para uma ocorrência na comunidade devido um veículo que circulava com três homens e um menor de idade em situação suspeita, pela Rua Moacir de Paula Lobo. Após a abordagem, os agentes encontraram grande material entorpecente, não contabilizado, uma submetralhadora.40 e duas munições. A ação também resultou na apreensão do veículo.

A ocorrência foi encaminhada para 166ª DP (Angra dos Reis).