Núcleos de chuva se aproximam do Rio e podem causar chuva moderada nas próximas horasFoto: Reprodução/Cor

Publicado 15/11/2022 16:23

Rio - O município do Rio voltou, às 14h15 desta terça-feira (15), ao estágio de mobilização por causa da previsão de chuva moderada nas próximas três horas. O Centro de Operações Rio (COR) alertou para a aproximação de núcleos isolados de chuva que ganham intensidade sobre a Região Metropolitana, nas proximidades da Zona Norte.

De acordo com o Alerta Rio, previsão, para esta terça é de pancadas de chuva moderada a forte, acompanhadas da possibilidade de queda raios e rajadas de ventos moderados (18,5 a 51,9 km/h) a fortes (52 a 76 km/h).

O Centro de Operações Rio alerta para os riscos de ocorrências de alto impacto na cidade. Portando, de acordo com o órgão, a recomendação é que os moradores sigam a rotina, mas permaneçam atentos.

O estágio de mobilização é o segundo nível em uma escala de cinco e significa que há riscos de ocorrências de alto impacto na cidade. Há possibilidade de nova mudança de estágio devido à chuva e/ou outros fatores.

Rio registra chuva moderada por toda a cidade

De acordo com a prefeitura, o núcleo de chuva avança pela Baía de Guanabara em direção à cidade do Rio, e já chove em diversos pontos da cidade.

TEMPO AGORA | Segundo Alerta Rio, parte mais intensa do núcleo de chuva, que atuava sobre Z. Norte, se deslocou para Baía de Guanabara. Núcleos atuam sobre a Baía de Sepetiba com lento deslocamento para o Rio. Segue a prvisão de pancadas de chuva para as próximas horas. #temporj pic.twitter.com/JMENRLwXF7

Na internet, usuários registram chuvas moderadas no bairros da Ilha do Governador, Sepetiba, Engenho da Rainha, Penha e São Cristóvão.

No decorrer da semana, segundo o Alerta Rio, não há previsão de alteração no clima. Na quarta-feira (16), o tempo seguirá instável na cidade devido à atuação de ventos úmidos do oceano. A previsão é de chuva fraca a moderada isolada a qualquer hora do dia e ventos moderados. Os modelos numéricos de previsão do tempo indicam média de chuva de 5 mm neste dia. Temperaturas estarão em declínio. Na quinta-feira (17) e na sexta-feira (18), não há previsão de chuva e a nebulosidade estará variada.