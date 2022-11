Celulares apreendidos, nesta segunda-feira (14), com colombianos, em Copacabana - Foto: Divulgação/Pmerj

Publicado 15/11/2022 13:46 | Atualizado 15/11/2022 14:24

Rio - Três colombianos foram presos por receptação, nesta segunda-feira (14), por agentes do Programa Copacabana Presente, na Rua Barata Ribeiro, em Copacabana, Zona Sul do Rio. Com eles, foram apreendidos 12 aparelhos celulares com restrição na Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel). Na delegacia, duas vítimas foram identificadas, e compareceram para recuperar seus pertences.

De acordo com a Polícia Militar, uma equipe do Copacabana Presente realizava um patrulhamento de prevenção contra roubos e furtos de celulares no bairro, quando se depararam com os suspeitos. Ao realizarem uma abordagem, encontraram os aparelhos em posse dos estrangeiros. Após uma consulta do IMEI, os agentes verificaram que todos os dispositivos possuíam restrições na Anatel. Apesar de dois deles não estarem com documento de identificação, os homens foram presos em flagrante.

Os suspeitos, assim como os dispositivos, foram conduzidos à 12ª DP (Copacabana). Duas vítimas foram identificadas e compareceram à delegacia para reaver seus aparelhos.