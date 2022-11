Material foi apreendido após confronto no Conjunto da Marinha, em Nova Iguaçu - Divulgação / PMERJ

Publicado 15/11/2022 22:19

Rio – Um homem foi ferido, nesta terça-feira (15), em um confronto com policiais do 20º BPM (Mesquita) no Conjunto da Marinha, em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. O suspeito, que não teve a identificação divulgada, foi levado ao Hospital Geral de Nova Iguaçu (HGNI). Não há informações sobre o estado de saúde dele.

De acordo com a Polícia Militar, os agentes foram acionados para uma ocorrência no local e, durante patrulhamento, encontraram um grupo de criminosos armados. Eles começaram a disparar contra os policiais, que responderam da mesma forma.

Após o confronto, os PMs encontraram o homem ferido e apreenderam uma pistola, um rádio transmissor e farto material entorpecente. A ocorrência foi encaminhada para a 58ª DP (Posse).