Grupo de pessoas assalta van e agride passageiros na BR-101, em São GonçaloReprodução

Publicado 15/11/2022 20:26 | Atualizado 15/11/2022 20:28

Rio – Um vídeo flagrou dois homens e uma mulher assaltando uma van e agredindo passageiros na BR-101, em São Gonçalo, na madrugada desta segunda-feira (14).

No primeiro momento, um dos homens entra com uma arma no veículo e pega os pertences de três passageiros.

Ele então sai do carro e manda a mulher sentada na porta da van entrar e assaltar as pessoas. Em seguida, as imagens mostram a assaltante puxando a bolsa de uma das passageiras, que não solta o acessório, e a suspeita inicia uma luta corporal com a vítima. Ela puxa a bolsa com violência, o que faz com que a dona seja levada com força para frente, mas a mulher resiste e segura o objeto. Neste momento, a assaltante puxa os cabelos da passageira e pega a bolsa.

A suspeita ainda levanta a camisa do passageiro ao lado para revistá-lo. O terceiro assaltante, que estava parado na porta aberta da van, dá dois tapas agressivos na cabeça do homem.

Os dois saem do carro, a porta traseira é fechada, e passam para a frente do veículo, onde levam dinheiro do motorista.