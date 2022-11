A ocorrência foi registrada na 40ª DP (Honório Gurgel) - Reprodução

Rio – O corpo de um homem foi encontrado no Rio Pedrinhas, em Rocha Miranda, na Zona Norte do Rio, na manhã desta terça-feira (15). O homem não foi identificado.

Após acionamento, policiais do 9° BPM (Rocha Miranda) foram até o local e encontraram o corpo flutuando no rio. Bombeiros do 24º GBM (Irajá) retiraram o cadáver na proximidade da estação de trem Rocha Miranda, da concessionária Supervia. Segundo a corporação, o corpo estava na Rua das Safiras, na altura do número 36, próximo à Praça Oito de Maio.

Os agentes isolaram a área para o trabalho da perícia. A ocorrência foi registrada na 40ª DP (Honório Gurgel).